Profondeville: 30 logements au Marteau-Longe

Le permis prévoit la protection, entre autres des quatre arbres remarquables, dont deux considérés par les experts comme spécimens exceptionnels, à savoir un marronnier à fleurs jaunes et un tilleul de Hollande. Il avait été déposé par la société B.D.P. SRL, propriétaire du site, le 31 décembre 2020. Au programme: la rénovation complète du corps principal du château et sa réhabilitation en sept logements. Le moulin, à gauche du château, le long du Burnot, fera l’objet de cinq logements supplémentaires.

Entre ces volumes, un nouveau bâtiment s’inscrira dans l’ensemble pour accueillir neuf appartements et le parc, à l’arrière du château, sera agrémenté de six maisons mitoyennes et de trois appartements, mêlant pierre, bois et toitures végétalisées.

L’aile droite du château, côté route, plus récente, sera démolie avec l’assentiment de l’Agence wallonne du patrimoine (Awap) pour faire place à un cheminement cyclo-piéton qui devrait permettre de sécuriser les parcours cyclables entre le village d’Arbre, le collège du Burnot, le RAVeL et la gare de Lustin.

Plusieurs versions du projet ont été présentées et le demandeur a revu son projet à la baisse, supprimant entre autres cinq logements le long de l’étang. Par ailleurs, à la demande des autorités communales, certains appartements trois chambres ont été convertis en logements une chambre, permettant ainsi une mixité plus importante dans l’ensemble.

Conditions à respecter

Après le feu vert du fonctionnaire délégué, le permis délivré par la Commune est assorti de plusieurs conditions. La priorité devra être mise sur le cheminement cyclo-piéton, puis sur la réhabilitation des bâtiments existants, château et moulin, sans quoi les bâtiments neufs ne pourront être érigés.

D’autres conditions concernent la biodiversité

Une partie du site qui ne sera pas construite est en zone Natura 2000 et devra être protégée lors du chantier et aménagée adéquatement une fois le projet mis en œuvre. L’étang sera légèrement élargi et ses berges ainsi que celles du Burnot seront protégées, avec des conditions sur le fauchage.

Enfin, des dispositifs favorisant la petite faune sont également prévus sous la forme, entre autres, d’abris à chauves-souris ou de nids pour les martins-pêcheurs.

Bien qu’il regrette que le propriétaire n’ait pas pris de mesures précoces d’entretien du site, le collège se réjouit néanmoins de voir ce dossier aboutir, dans une atmosphère de dialogue constructif, pour un résultat qui allie la préservation du patrimoine, la création de logements de qualité et le respect de l’environnement.