Philippeville: l'Observatoire du commerce n'est pas favorable au F'lip Park

"Si le collège communal et le pôle Environnement de la Région wallonne sont favorables à ce projet, il faut savoir que d’autres organismes, parmi lesquels l’Observatoire du commerce, ont émis des avis défavorables", déclare le conseiller Vincent Dujardin (Écolo). "Il regrette, entre autres, la conception urbanistique repliée sur elle-même et la concurrence, plutôt que la complémentarité entre les magasins du centre-ville et ceux du futur centre commercial. L’offre sera disproportionnée par rapport à la taille de la commune. Tel que conçu, le"F’lip’Park"proposera une offre commerciale digne d’une commune de 46 000 habitants. L’ampleur du projet est donc trop importante pour Philippeville dont le centre-ville risque de voir les cellules vides se multiplier à l’avenir."

Restauration rapide

Vincent Dujardin ajoute qu’aucun établissement Horeca n’était prévu à la base, mais qu’il y en aura finalement deux ou trois. "Il s’agira uniquement d’établissements proposant de la restauration rapide", rassure le bourgmestre André De Martin (Agir Ensemble). Pour sa part, Christophe Corouge (PS) se déclare contre ce projet de société en général. "Vous avez beau aménager des cheminements piétons et cyclistes pour rejoindre ce futur centre commercial", observe-t-il. "Tout est quand même aménagé, en termes de parkings, pour arriver en voiture à dix mètres des magasins."

Des excédents de voiries devront être vendus par la Ville. Paul Pirson (Phil’Citoyens) souhaite en connaître le prix de vente. "Nous ne le connaissons pas encore précisément, mais il se situera entre 30 et 100 € le mètre carré", annonce le bourgmestre. Vincent Dujardin et Christophe Corouge votent contre le point, tandis que Paul Pirson et Éric Baudoin s’abstiennent.

Accès PMR à la bibliothèque

Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique, épinglons encore le placement d’une plateforme élévatrice qui permettra de donner accès à la bibliothèque communale aux personnes à mobilité réduite (PMR). Le montant de l’installation est estimé à 40 000 €, TVAc.

"Au prochain conseil communal, nous devrions vous présenter le plan de développement quinquennal de la bibliothèque dont l’accessibilité est un point important", déclare l’échevine de la Culture, Martine Warnon-Dechamps (Agir Ensemble). "Comme je l’avais déjà fait remarquer lorsque vous avez décidé d’installer la bibliothèque dans l’ancienne Justice de Paix, ce bâtiment n’a pas fini de vous coûter de l’argent", regrette Vincent Dujardin qui s’est abstenu sur ce point.