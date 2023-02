Nismes: les plus beaux clichés de Philippe Derselle à Action-Sud

Lorsqu’on pénètre dans la salle d’exposition, le contraste est saisissant avec la température extérieure. Les yeux en prennent plein la vue avec une bonne bouffée de lumière, de soleil et de chaleur. Toutes les photographies présentées évoquent la belle saison et cela fait du bien de se dire que le printemps est à nos portes.

La première partie de l’exposition présente de nombreux clichés du village de Nismes capturés depuis des points de vue inédits. On sent le photographe attaché à son village d’origine. Il présente néanmoins quelques belles images de localités voisines telles que Couvin, Gonrieux ou Le Mesnil.

Régions de France

En seconde partie d’exposition, Philippe Derselle a sélectionné quelques-unes de ses plus belles photos prises en Bretagne, en Camargue et en Provence, de quoi rêver et déjà se sentir un peu en vacances. Le photographe ne pouvait pas présenter son exposition sans y inclure quelques macrophotographies prises sur les prairies calcaires de Nismes. Avec le paysage, la macrophotographie constitue sa discipline de prédilection.

Philippe Derselle a suivi plusieurs années de cours du soir en photographie à l’institut de promotion sociale de Philippeville, avant de se perfectionner à l’IATA à Namur. Il a aussi effectué des stages photographiques en Belgique et en France. Avec son ami Luc Lamarre, il dispense, à présent, des cours et des stages de photographie aux personnes qui souhaitent se perfectionner dans le paysage, la macrophotographie ou la photo de nuit.

Toutes les informations au sujet de ces formations peuvent être consultées sur le site www.viroinvalphotoform.com – ph.derselle@gmail.com ou 0495 50 52 49. L’exposition est accessible du lundi au vendredi, de 10h à 16h et le week-end, de 14h à 18 h. Entrée libre.

Infos: 060/31 01 60.