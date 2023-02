Le projet a pour but de permettre aux Namurois ainsi qu’aux personnes désireuses de vivre à Namur de trouver, en un lieu unique, des interlocuteurs impliqués dans le secteur du logement afin de faciliter leurs démarches ainsi que de mutualiser les moyens et d’optimiser les collaborations entre partenaires. La Maison de l’Habitat souhaite devenir un lieu d’accueil et de rencontres dans lequel des cycles de conférences, d’ateliers ainsi que des visites de terrain seront organisés de manière à concrétiser les ambitions de la Ville de Namur en matière de logement.

Portée aujourd’hui par plusieurs acteurs et actrices namurois·es du logement, elle s’inscrit dans une démarche partenariale où les différents contributeurs souhaitent rassembler dans un lieu commun, des compétences et des leviers d’actions transversaux dans le domaine du droit et de l’accès au logement.

Accessible à tous les publics

Le public bénéficiaire du projet concerne l’ensemble des citoyens namurois (ou personnes souhaitant s’installer à Namur) qui serait en réflexion par rapport à des questions de droit ou d’accès au logement, mais aussi à des propriétaires de biens situés sur le territoire communal.

L’objectif sera de leur faciliter l’ensemble des démarches administratives.

Fonctionnement de la Maison de l’Habitat

La Maison de l’Habitat est composée de cinq bureaux et d’un espace atelier situés au rez-de-chaussée. Elle sera ouverte du lundi au vendredi, sous forme de permanences, de 8 h 30 à midi et de 13h à 16 h 30 (sauf le vendredi de 8 h 30 à midi uniquement).

Une équipe d’accueil formée auprès de l’ensemble des partenaires sera présente en continu afin de recevoir en premier lieux les personnes et de les rediriger vers le partenaire le plus adéquat pour répondre à leurs questions. Chaque partenaire investi dans le projet s’est vu attribuer des plages horaires où il pourra recevoir de manière individuelle des personnes souhaitant plus d’informations en fonction de la thématique.

Contact : maison.habitat@ville.namur.be ou par téléphone 081 24.63.97