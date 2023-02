Rapidement sur les lieux, les hommes du feu ont constaté que la dizaine de bambins se trouvant dans la crêche avaient d’ores et déjà été mis en sécurité par les puéricultrices. La fumée provenait d’une caisse contenant des cartons et papiers. Celle-ci avait pris feu dans la cage d’escalier.

Le foyer a été rapidement circonscrit, plus de peur que de mal donc. La grande échelle a dû être déployée pour ventiler le quatrième étage, où la mesure de CO prise par les secouristes était la plus présente.