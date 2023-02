Mona: une application pour traverser Namur en sécurité

En pratique

L’application se veut facile d’usage. Pour s’inscrire, il suffit d’une adresse e-mail, d’une photo selfie et d’une photo de sa carte d’identité. "Nous assurons la sécurité de nos utilisatrices grâce à cette vérification d’identité. Nous acceptons les filles intéressées au cas par cas". Ensuite, l’utilisatrice aura à choisir la zone où elle se situe, et là s’affichera une carte. Sur celle-ci seront indiqués les lieux de rassemblement existants et l’itinéraire de ceux-ci, Il sera également possible d’en créer un si aucun des chemins proposés ne vous convient. "Ce sont surtout les lieux remarquables qui sont sélectionnés pour les rendez-vous, tels que la place Marché aux légumes, la gare ou les casernes pour Namur, et la Grand-Place, le Blocry ou l’esplanade à Louvain-la-Neuve. "

Si nous parlons bien d’utilisatrices, c’est que les concepteurs veulent uniquement réserver ce service à la gent féminine, non pas par discrimination, mais plutôt pour suivre les recommandations des intéressées "Lors de nos sondages, nous avons tiré comme conclusion que les filles, entre elles, sont plus à l’aise lorsqu’il s’agit de se retrouver entre inconnues." Loin d’elles l’idée de faire des généralités: on parle là d’un trajet d’une dizaine de minutes.

Pourquoi Namur ?

Avec l’ajout de la capitale wallonne à la liste des villes disponibles, les cinq membres de l’équipe exposent ainsi leur volonté d’expansion, mais pas que. "Il faut reconnaître que ce n’est pas la ville la plus sûre, surtout dans certains quartiers, continue Mona-Lisa D’Achille. Dans les groupes Facebook qui concernent la ville, jeunes et moins jeunes sont souvent unanimes sur le fait qu’ils se sentent en insécurité. Comme deux membres de nos équipes sont originaires de la ville, c’est vers celles-ci que notre dévolu s’est jeté. On va aller en faire la promotion avec une distribution de flyers durant la semaine dans le quartier de l’unif ".

Les associés ne comptent cependant pas s’arrêter là. Les centres-villes de Louvain-la-Neuve et Namur ne sont que le début de l’aventure Mona. "C’est sûr que nous voulons nous étendre à d’autres villes comme Bruxelles, Louvain, Liège, et pourquoi pas Paris ! Cela dépendra d’abord de l’attrait qu’aura notre app dans les deux premières villes. "

Peu neuve

Depuis lundi, Mona est donc disponible au téléchargement sur le Play Store et l’Apple Store. C’est en fait une nouvelle version de l’application que les utilisatrices ont à disposition. "Je suis médiatrice d’un groupe de discussions Facebook ou les filles de Louvain-la-Neuve peuvent, entre elles, discuter de tout, sans tabou."

Ce sont ces filles qui ont été les premières à être invitées à tester l’application pour en donner des pistes d’améloriation et des retours constructifs. Près de 900 d’entre elles ont joué le jeu. "Sur base de ces retours, nous avons donc relancé une app’définitive, mais qui recevra elle aussi les améliorations au fur et à mesure. Celle-ci sera commune pour toutes les (futures) villes. "