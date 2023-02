Le SIEP à Namur: deux jours de salon pour trouver sa voie, les 10 et 11 mars

C’est dans ce cadre que le SIEP mobilise donc différents acteurs du milieu, en faisant appel à des métiers bien précis de l’énergie, ou encore des instituts écoconseil. «C’est un sujet qui devient une préoccupation pour bon nombre de travailleurs, jeunes ou plus expérimentés, justifie Ariane Gallez, responsable du salon. Aujourd’hui, lorsqu’ils cherchent un travail, ils ne cherchent plus seulement à savoir le salaire et les avantages, mais aussi l’impact environnemental de l’entreprise.»

Les écoles, hautes écoles et universités proposent d’ailleurs de plus en plus de cours en lien avec cette problématique. «Il y a des cours avec des orientations en faveur de la transition écologique, ou on apprend ce qu’est le développement durable. Le monde évolue dans cette voie-là, il faut que l’éducation suive.»

Métiers à gogo

En creusant un peu, on se rend compte que les métiers liés à la problématique sont nombreux et variés. «On peut, par exemple, devenir architecte en technologie durable, ou bien travailler dans les nombreux débouchés qu’offre le secteur de l’eau, notre futur trésor vu les périodes de sécheresse, qui s’annoncent. Il y a un tas de métiers inconnus, ils seront aussi présents au salon pour former, informer et recruter.»

Le recrutement, c’est la nouveauté majeure de cette année. Si des organismes tels que les IFAPME (Formation en alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises) sont déjà des habitués de l’événement, des entreprises avec des postes à pourvoir seront elles aussi sur place pour recruter mais aussi donner des pistes d’emploi à des candidats indécis. «Pour ne citer qu’eux, il y aura le SPW, Ellipse hôpitaux liégeois, et aussi le New CAG Air Academy, un centre d’aviation qui viendra informer les intéressés à la formation de pilote de ligne, ou tout ce qui peut concerner l’aviation. Il n’y a pas d’écoles pour ça, il est donc utile de les avoir pour en être informé et donc savoir comment procéder si on veut se diriger dans ce domaine-là.»