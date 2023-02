Élevage canin illégal à Andenne: l’exploitante sort les griffes

Si elle garantit avoir un agrément et tout déclarer, la gestionnaire reconnaît qu’il y a eu du laisser-aller concernant l’obtention du permis d’environnement requis pour ce type d’élevage. Elle assure que la procédure était en cours mais qu’elle l’a finalement suspendue en raison de sa situation personnelle. "Tout cela prend du temps et c’est coûteux", dit-elle, ajoutant qu’elle souffre de graves problèmes au dos actuellement. "J'allais l'obtenir. Mais de toute façon, les chiens sont partis désormais alors ça n’a plus lieu d’être. J’en ai seulement gardé un avec moi et comme tous les chiens, il aboie."

Elle ne nie pas que ses chiens n’ont pas de pedigree lorsqu’elle les vend mais elle atteste que ses clients les acquièrent en connaissance de cause. "C’est stipulé. S’ils avaient un pedigree, mes chiens seraient plus chers que 1750 €, lance-t-elle. Quand je les vends, c’est accompagné d’un carnet, d’un contrat de garantie et d’une facture."

"Sur un autre site"

Bien décidée à faire taire ce qu’elle qualifie de rumeurs, elle précise aussi qu’ils ne proviennent pas de n’importe où. "Les chiots naissent chez moi. Quant aux autres, je les achète en Belgique, en France, en Suède ou ailleurs. Ils sont minutieusement sélectionnés. Contrairement à ce que certains voisins ont dit, il n’y a aucune consanguinité."

À propos des interrogations du voisinage ayant trait à la salubrité des lieux ou au bien-être des animaux, elle assure qu’ils sont bien soignés et nourris et se défend de les faire vivre dans des conditions déplorables. "Je restaure seule ma maison donc quand les gens viennent chercher des chiens chez moi, cela peut faire désordre. Ça se voit que c’est une habitation en travaux mais ça ne veut pas dire qu’ils sont maltraités." Elle ajoute que, durant la nuit, les chiens sont rentrés et leurs aboiements aigus ne peuvent donc pas importuner les habitants. "Et puis, je ne suis pas la seule à avoir des chiens ici !"

Mais visiblement, la question ne se posera plus puisqu’ils ont été déplacés sur un autre site "en dehors d’Andenne", dit-elle. Il n’aura donc pas fallu attendre le 15 mars comme annoncé par le bourgmestre. Certains riverains ayant appris la nouvelle n’osent pas y croire (puisque le déplacement des animaux avait déjà été annoncé à plusieurs reprises ou avait été effectif seulement quelques semaines) et n’en restent pas moins sceptiques. D’aucuns estiment que cela ne fait que déplacer le problème ailleurs au détriment d’autres villageois. Le calme est-il de retour pour de bon à la rue Dozin ? L’avenir le déterminera.