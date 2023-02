Ainsi, en direction de Gembloux, la circulation sera ramenée sur une seule voie avec une vitesse maximale réduite à 50 km/h.

En direction de Namur, la circulation sera impossible.

Les usagers seront invités à suivre la déviation via le giratoire N4-N29, dit le giratoire "des trois clés", puis la N29 et la N93 afin d’emprunter l’E411/A4 via l’échangeur n°13 "Spy" en direction de Daussoulx jusqu’à l’échangeur 12 "Gembloux".

Ce chantier sur la N4 concerne la réfection du revêtement entre le rond-point au carrefour entre la N4 et la N912, dit carrefour "Didi". Il est prévu est financé par la SOFICO pour un budget de 2,12 millions€ HTVA. Il sera réalisé par la société Willemen Infra qui a remporté le marché public pour ce dossier.