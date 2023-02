"On me dit régulièrement que, quand on traverse Éghezée, par les chaussées ou par le RAVeL, on ne s’en rend même pas compte. Il n’y a rien de marquant, embraie Rudy Delhaise, le bourgmestre éghezéen. Même à vélo, on longe 34 haies, on traverse des carrefours sans être tout à fait en sécurité et puis on est directement aux bassins de décantation sans avoir rien vu."

L’envie de corriger le tir et surtout la vue n’est pas neuve

"En avril 2021, on a déjà sollicité un architecte paysagiste pour réfléchir à deux projets. Il y a celui de la traversée d’Éghezée, d’un rond-point à l’autre. Le second concerne le centre d’Éghezée, plus précisément le quartier de la rue de la Gare", poursuit Rudy Delhaise.

Les études ont été menées et leur utilité est plus que jamais d’actualité. Et même à l’heure européenne. Dans le cadre du programme Feder, une enveloppe de sept millions pourrait être consacrée à la revitalisation et aux aménagements de centres de plus petites villes.

Quatorze communes étaient éligibles, de Ciney à Sambreville, en passant par Rochefort.

Et jeudi, Éghezée a appris qu’elle pourrait ainsi compter sur les fonds européens. "Sur un projet global de 2,5 millions, l’Europe et la Région prendront en charge 90%", insiste Rudy Delhaise.

Des concerts, le marché…

L’effort va se porter plus particulièrement sur la rue de la Gare. "Éghezée n’a pas de vrai centre identifié, pas de place pour organiser un concert, un rassemblement sportif, installer une patinoire pour le marché de Noël, estime le bourgmestre. Le marché du dimanche connaît un gros succès mais il se fait de manière linéaire. On pourr ait aussi repenser le plan."

Sur ce projet précis, l’enveloppe budgétaire sera de 2,5 millions d’euros. Un petit million supplémentaire est attendu du côté de la petite place en face du centre culturel (lire par ailleurs).

"On n’a jamais eu des aides aussi importantes pour notre commune. On ne peut pas rater ce rendez-vous. Et c’est pour ça qu’on demandera aussi l’avis à tous, les riverains, les commerçants, pour réaliser le plus beau projet. On doit aussi s’inspirer du passé et de cette gare d’Éghezée, station importante sur la ligne. Pourquoi ne pas donner des éléments qui rappellent ce passé ferroviaire", avance le bourgmestre.

On est encore loin du terminus. Celui-ci est annoncé par l’Europe au… 31 décembre 2027. Mais le train éghezéen doit être bien plus rapide.

Aussi la traversée et le centre culturel

Les projets d’aménagements devraient aussi idéalement concerner la traversée d’Éghezée. Si la Région a le budget…

Le lifting qui s’annonce pour le centre d’Éghezée pourrait être encore bien plus important. En effet, dans le cadre du programme communal de développement durable, l’idée est aussi de donner de la vie et de l’allure à la placette qui fait face au centre culturel. «Là, on a un projet d’un montant de 900000 €. Avec une subsidiation de 80 % par la Région», s’enthousiasme le bourgmestre. Après calcul, le montant de subsidiation sera bien moindre mais quand même avantageux pour la commune. Le site va par ailleurs connaître un nouveau développement avec l’extension, vers l’arrière, du centre sportif actuel. «On a déjà prévu ce qu’il fallait pour récupérer les places de parking», rassure le bourgmestre.

L’autre dossier éghezéen aussi important que sensible, c’est celui de la traversée du centre, par la chaussée. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que… ça ne ressemble à rien.

«En accord avec les autres intervenants, on a déjà avancé dans l’étude avec des zones partagées pour les piétons et les cyclistes, des zones bien définies pour les parkings et les accès aux commerces, développe le bourgmestre. Tout est bien défini mais on attend plus qu’une chose : le feu vert et le financement du SPW. Et là, on n’est malheureusement pas optimiste…» Avec l’espoir d’être détrompé.