Gerpinnes: elles participent au Raid des Alizées pour lutter contre le harcèlement scolaire

"En novembre prochain, nous partirons en Martinique pour participer à cette aventure nature, sportive et solidaire 100% féminine", confient-elles. Créé en 2015 avec le comité Martiniquais du Tourisme, le Raid des Alizés est le théâtre de grandes émotions, de rencontres, de dépassement de soi et de souvenirs inoubliables pour les participantes.

Depuis la création du Raid des Alizés, les équipes participent à différentes épreuves classiques de l’univers des raids multisports (trail, VTT, canoë), ainsi qu’à de nombreuses épreuves surprises le long d’un parcours de quatre jours tenu secret. L’inattendu et le mystère rythment chacune des journées et des nuits passées sur l’île aux Fleurs, promettant une aventure unique où chaque participante est amenée à se dépasser et à repousser ses limites.

75 équipes de 3 participantes

En novembre 2023, la 8e édition réunira 75 équipes de 3 membres, soit 225 participantes. "Nous sommes actuellement pré-inscrites et nous avons de grandes chances d’être sélectionnées", informent nos interlocutrices. Sophie Renotte, habitante de Fromiée et à l’origine de ce projet fou. "Il y a 3 ans, j’ai commencé à courir avec l’idée de le faire pour une bonne cause. Le Raid des Alizés était l’occasion rêvée. Chaque équipe défend les couleurs d’une association caritative ou sociétale", explique-t-elle.

Lors d’un souper, elle en parle à deux amies (Sophie Jouniaux et Nathalie Houyon) qui rejoignent l’aventure. "Nous sommes toutes les trois sportives à la base mais, depuis plusieurs mois, nous nous entraînons de manière plus poussée pour participer au Raid des Alizés, détaille le trio qui n’a pas hésité pour choisir le nom de l’équipe, à savoir les Carolo Mum’S. Au-delà de l’aspect sportif, nous nous entendons bien, ce qui est important pour se soutenir quand nous aurons des moments plus difficiles durant les épreuves. Mental, force, rigueur et solidarité seront les maîtres mots pendant les 6 jours sur place."

À la recherche de sponsors

"Avec le nom Carolo Mum’S, nous souhaitons affirmer notre identité belge, de surcroît carolorégienne, mais aussi le fait que nous sommes mamans, ce qui nous a guidés dans le choix de l’association que nous soutenons", précisent-elles.

En effet, le trio a décidé de mettre en valeur l’ASBL "Les Mots de Tom" qui lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire. "En tant que maman, un jour, nous pourrions y être confrontées", insistent-elles. En fonction de leur classement au Raid des Alizés, une somme sera versée à cette association carolorégienne.

"Au-delà du don, notre objectif est de faire connaître l’ASBL, soulignent Sophie Renotte, Sophie Jouniaux et Nathalie Houyon. Toutefois, nous organiserons plusieurs activités d’ici l’automne pour récolter des fonds pour notre voyage et alimenter la cagnotte pour l’association. Nous avons déjà organisé une vente de lasagnes qui a bien fonctionné et nous réitérons cette action en mars. Nous avons d’autres projets pour récolter de l’argent qui apparaîtront au fur et à mesure sur nos pages Facebook et Instagram."

Pour apporter une aide au projet, toutes les informations se trouvent sur les réseaux sociaux sous la bannière des Carolo Mum’S.