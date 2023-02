Andenne: un élevage illégal de chiens empoisonne la vie des riverains (vidéo)

"Il s’agit de Loulous de Poméranie que l’on appelle aussi des Spitz nains, explique une voisine proche. Ce sont des chiens qui aboient beaucoup et de façon très aiguë. L’été dernier, lorsque les portes et les fenêtres étaient ouvertes, c’était invivable !" Une connaissance de cette voisine a acquis un chien issu de cet élevage. "Elle a payé 1750 € le chiot dont le pedigree n’était pas spécifié, déplore-t-elle. Elle ignore qui sont les parents du bébé chien, ils se reproduisent entre eux, il y a peut-être de la consanguinité. Même si tout ça ne semblait pas très clair, elle a préféré le prendre pour ne pas le laisser dans ces conditions douteuses."

Le bien-être en question

Outre les aboiements intempestifs, des habitants s’interrogent sérieusement sur les conditions dans lesquelles ces animaux voient le jour et vivent au quotidien. "Quand vous voyez l’extérieur de la maison, c’est très sale, souligne cette même voisine alors qu’une autre qualifie le jardin de"dépotoir". Les chiots ne sont pas élevés dans des conditions idéales et ils vivent dans une atmosphère qui n’est pas saine." Une quinzaine de chiens font partie de cet élevage. "Ça grouille de partout", disent-elles, vidéo à l’appui.

Françoise Léonard, échevine en charge notamment du Bien-être animal, est au courant de cette problématique. "La Commune s’y intéresse. Toutes les réclamations que nous avons reçues à ce sujet ont eu une réponse, assure-t-elle. On ne peut pas établir sur base de soupçons que des animaux sont maltraités. Un constat et un rapport doivent être dressés. L’avis d’un vétérinaire peut aussi être requis. Le cas échéant, les animaux peuvent être saisis", indique-t-elle, ajoutant que la procédure suit son cours.

La zone de police des Arches a été informée. Les voisins se sont relayés pour lui faire part tout à tour, par courriel ou par téléphone, de ce qu’ils endurent. L’inspecteur de quartier a confirmé aux riverains excédés que des équipes avaient constaté les nuisances sonores et verbalisé les propriétaires des chiens. Des rapports ont également été transmis au bourgmestre Claude Eerdekens et le parquet de Namur a été informé de la situation.

Promesses non tenues

En attendant que les autorités prennent une décision ferme et définitive, les voisins supportent, de jour comme de nuit, les nuisances sonores et parlent de promesses non tenues. "Déjà en août dernier, on nous avait assuré que ça serait terminé. Puis, on nous a dit que les propriétaires étaient censés trouver une solution pour fin janvier au plus tard. Désormais, nous sommes fin février et il ne se passe toujours rien, regrette une autre habitante de la rue Dozin. J’entends les aboiements depuis ma salle de bain même lorsque le velux est fermé. Mon mari ne sait pas se concentrer lorsqu’il fait du télétravail et mon petit-fils ne sait pas faire sa sieste lorsqu’il vient chez nous. Ce n’est plus possible !"

Cette dame, qui vit là depuis plus de 30 ans, dit avoir apostrophé les propriétaires de l’élevage, en vain. "Je ne voulais pas en arriver à devoir contacter la police. Je leur ai adressé une lettre pour leur dire que les voisins souffraient de la situation et qu’il fallait agir mais ils n’entendent rien et ne sont pas conciliants", souffle-t-elle. À l’heure de boucler cet article, nous n’avions pas eu de réponse des propriétaires à nos sollicitations.

Plusieurs riverains disent par ailleurs avoir voulu déposer plainte mais celles-ci n’ont pas été enregistrées par les policiers. "Ils ne les actent pas arguant qu’il faut plus de vidéos, de photos, etc. On ne sait plus à qui s’adresser", poursuit-elle. "À partir du moment ou quelqu’un se présente en nos bureaux, il a la possibilité de déposer plainte et nous devons l’acter, répond pourtant un commissaire de la zone des Arches. Mais il faut que la personne s’estime victime d’une infraction et que nous disposions d’éléments constitutifs d’une infraction. Car si ce n’est pas le cas, on ne sait pas rédiger de procès-verbal."

Contacté, le bourgmestre estime que cet élevage n’a pas sa place, s’est installé sans les autorisations nécessaires et est donc illégal. Porteur d’une bonne nouvelle, il demande toutefois au voisinage de s’armer d’encore un peu de patience. "Les chiens vont être déménagés ailleurs. Ce sera définitivement fini le 15 mars. Les riverains n’auront donc plus aucun souci", garantit le mayeur, qui semble confiant et serein. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Nul doute que les habitants resteront tout ouïe.