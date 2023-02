Olloy-sur-Viroin: la joyeuse fin de Chebette

Tous, les yeux rivés vers le ciel

Ce mardi soir, avec la retraite aux flambeaux et le superbe feu d’artifice, l’édition 2023 restera à nouveau dans les annales. Mais tout a commencé le mardi matin: après une courte nuit, les organisateurs étaient déjà au poste pour le barbouillage et les visites aux domiciles de D’Jean Pansau. Après un rapide repas de midi, tous ont ensuite rejoint le voyou Chebette pour l’accompagner dans son ultime voyage. Les musiciens ont fait monter la pression dans le village. En musique, les Ollégiens, pour la plupart masqués, ont traîné Chebette dans les rues d’Olloy.

En fin de journée, après de nombreux arrêts, le vil personnage est arrivé sur le site des Quat’Voyes, à savoir le lieu de son supplice. La retraite aux flambeaux a commencé. C’est précisément à ce moment que l’on a pu voir des centaines de personnes rejoindre l’endroit pour assister à la triste fin de Chebette.

Dans le Viroin

Un feu d’artifice a été tiré depuis le pont du Viroin. Tous avaient les yeux rivés vers le ciel. Les bourreaux se sont ensuite approchés de Chebette et ont bouté le feu à la grande effigie symbolisant l’hiver et ses méfaits. Lorsque Chebette n’était plus qu’une torche enflammée, il a été jeté dans les eaux glaciales du Viroin sous les yeux de la foule en joie. Chebette est ainsi parti rejoindre son ami Johan Simon, de Vierves.

C’en était dès lors terminé de ce triste individu. Un événement que les Ollégiens ont tenu à célébrer dignement, tous ensemble.