Floreffe: multisports et psychomotricité

Les 7-12 ans sont partis à la découverte de différentes disciplines via une initiation au badminton, au basket-ball, au baseball et handball. Les petits ont pu se défouler sur des circuits de psychomotricité qui leur ont permis de développer leur autonomie et d’apprendre à s’organiser dans l’espace et dans le temps. Ils ont également bénéficié d’un éveil sportif.

Tous les stagiaires ont également vécu une activité sur la sécurité routière aux abords du centre sportif. Mis en situation, ils ont été sensibilisés aux dangers et aspects sécuritaires.