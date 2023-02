Beauraing: moins de poubelles publiques

Jusqu’il y a peu, il y avait une poubelle pour 55 habitants. C’est beaucoup par rapport aux communes du même acabit que Beauraing. Dans ces dernières, on est sur un rapport d’une poubelle pour 116 habitants. Voilà coment le service voirie a enlevé une partie des nombreuses poubelles, dixit le responsable de ce service au conseil communal. Et d’expliquer que ce retrait s’est inscrit dans une analyse approfondie qui a duré plusieurs mois. En effet, au sein de la Commune, on est en train de travailler à un plan de propreté communale. Ce dernier ne se limite pas à la problématique des poubelles se trouvant sur l’espace public. Il brosse beaucoup plus large. Dans un premier temps, avec différents partenaires, le service de la voirie communale a étudié de près les 180 poubelles se trouvant sur son territoire. Ce travail a amené des informations intéressantes qui peuvent donner une vision nette sur la collecte des déchets.