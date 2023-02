A Silenrieux, l'hiver est enfin enterré

Vive la jeunesse !

En début d’après-midi, des nombreux groupes, plus colorés et originaux les uns que les autres, se sont retrouvés aux abords de la salle "La Silène" pour les retrouvailles et le départ du cortège carnavalesque. Celui-ci était à peine démarré qu’une fine pluie s’est mêlée aux confettis virevoltant dans les airs. Malgré son insistance, elle n’a pas réussi à ternir l’ambiance typique des carnavals villageois de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Vu le rythme plus lent que les chars, les gilles refermaient le cortège sous bonne escorte.

À Silenrieux, le carnaval est organisé par la jeunesse locale, présidée par Tamara Lauvaux. "Comme le veut la tradition, nous avons érigé le bûcher le dimanche précédant le carnaval. Pour cela, nous avons bénéficié de l’aide d’anciens pour nous aider et nous montrer comment dresser un beau bûcher", déclare-t-elle. Ce dernier est toujours dressé à proximité de la chapelle Sainte-Anne située sur les hauteurs du village, en direction de Boussu-lez-Walcourt.

Comme il est de plus en plus compliqué de trouver les derniers mariés de l’année, ce sont les membres du comité de la jeunesse qui se sont octroyé l’honneur de bouter le feu au bûcher. Les gilles n’y participent pas, ils ont donc effectué leur rondeau sur l’esplanade de la salle "La Silène", en début de soirée.

La journée s’est achevée par une soirée dansante. Les groupes y ont été récompensés pour l’ambiance qu’ils ont créée dans le village, l’originalité de leurs costumes et de leurs chars. Notons aussi que les jeunesses de Thy-le-Bauduin et de Daussois ont pris part au cortège carnavalesque de Silenrieux.