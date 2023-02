Walcourt: du théâtre au profit des scouts

Pour les amateurs de théâtre et de planches, c’est toujours un plaisir de venir admirer les jeunes du cercle théâtral de Fraire en représentation. Sous la direction de Jean Thomas, qui écrit et met en scène les spectacles, ces enfants et adolescents maîtrisent l’art de la scène de faon remarquable. Ils savent comment toucher le public et surtout le faire rire.