Suarlée: le dancing Flagrant Délire obtient son permis sous conditions

Voilà une nouvelle qui donnera peut-être l’envie aux gestionnaires du Flagrant Délire de sabrer le champagne. La discothèque située le long de la N4 à Suarlée a obtenu le permis relatif à la régularisation de ses activités ainsi qu’à l’installation d’une station d’épuration individuelle pour le traitement des eaux usées domestiques et l’exploitation d’une parcelle agricole en parking. "Les fonctionnaires technique et délégué ont rendu un rapport de synthèse favorable qui vaut octroi du permis. Et le collège a acté la décision en sa séance du 7 février", précise-t-on au cabinet de l’échevine de l’Urbanisme, Stéphanie Scailquin (Les Engagés).