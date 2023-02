L’incendie s’est déclaré, dégageant une abondante fumée, alors que les habitants étaient absents. Rapidement, les pompiers de la zone Val de Sambre, aux ordres du lieutenant Didier Zavarise, se sont rendus sur les lieux avec deux autopompes et une auto-échelle. Une épaisse fumée âcre sortait par les portes et fenêtres de la maison. Plusieurs lances à eau ont été mises en action pour circonscrire le sinistre. Selon les premiers éléments, l’incendie serait d’origine accidentelle et proviendrait de la cuisine. Les habitants devront être relogés car le logement est inhabitable. Une équipe de police de la zone Samsom s’est chargée des constatations.