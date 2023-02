Tout commence le jeudi soir par la plantation de la perche où, 48 h plus tard, on embrasera le grand feu. Il sera 18 h 30 quand le cortège s’ébranlera en musique de la salle de l’école de Gozée là-Haut pour prendre la direction d’un champ situé non loin de la rue Armand Bury.

Il est alors de tradition que l’une des mariées de l’année vienne "pisser au trou". Cet instant de tradition symbolise le renouveau, le retour de la fertilité après de longs mois d’hiver. S’en suit alors une soirée "gaufres" en la salle des fêtes de l’école. C’est l’occasion de se retrouver, de partager des instants de convivialité et d’amitié. Tous attendent le grand feu du samedi, précédé du défilé de chars costumés (ou customisés c’est selon) que des groupes d’habitants ont préparé dans le plus grand secret depuis des semaines.

Le grand départ est fixé, à 13 h 30, de la rue Armand Bury. Direction la place du village où un arrêt festif est prévu. Les groupes se lanceront dans une petite chorégraphie, avant de repartir vers la rue Armand Bury pour l’allumage du grand feu sur le coup de 19 h.

La société de Gilles sera, quant à elle, sur les routes du village depuis bien plus tôt, "martelant le pavé" dès l’aurore au son des tambours.

Depuis 2020, les Gozéens étaient privés de leur grand feu pour les raisons que l’on connaît. C’est dire s’ils piaffent d’impatience pour vivre cette nouvelle édition qui sera assurément un grand cru.