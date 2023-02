Carnaval de Vierves: Johan Simon a vécu ses dernières heures.

Le doute était mince parmi les habitants de Vierves: comme prévu, Johan Simon a été brûlé vif, mardi à la nuit tombée, par une population Viervoise en fête. Dès le mardi matin, les relocteurs, qui étaient vêtus de leur plus beau costume la veille pour rimer les jeunes filles du village, avaient prévenu: la fin du fameux truand était proche ! Cette année, Viervois et Viervoises, mais également énormément de personnes des villages voisins, ont tenu à être présents pour le jugement et la fin de celui qui a créé beaucoup de soucis à la population locale.