A Somzée, des enfants initiés au tricot

"Les enfants ont adoré l’activité et sont impatients de poursuivre leur travail le mois prochain", se réjouit Sylvie Bayet, la directrice ff de l’école des Éoliennes qui regroupent les implantations de Gourdinne, Somzée et Tarcienne. Une activité similaire est prévue dans la classe de 3e primaire de l’école de Somzée dans le courant du mois de mai et elle se prolongera périodiquement.

"Nous avons, Mme Golenvaux et moi, le projet de confectionner des couvertures que les enfants iront déposer dans un refuge pour animaux", précise encore Sylvie Bayet.