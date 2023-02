Succès pour le grand quiz de l’UNamur

Plus de 600 personnes ont participé mercredi soir au grand quiz de l’UNamur, à l’amphithéâtre Vauban ! L’occasion de démarrer le second quadrimestre dans une ambiance festive, digne des plus grands show TV. Organisé par l’Assemblée Générale des Etudiants (AGE), ce quiz gratuit, réservé aux étudiants et membres du personnel de l’université, abordait des thématiques variées: sciences, histoire, géographie ou encore sport. "Nous avons aussi concocté quelques questions sur la ville de Namur et l’UNamur", mentionne Kévin Persoons, délégué communication de l’AGE. Bref, chaque participant pouvait y trouver son compte, quelle que soit sa filière d’étude.