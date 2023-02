Province de Namur: 7 millions pour l'isolation des maisons du Mieux-être

Les fonds viennent du plan de relance de la Wallonie, les dossiers ont été encadrés et sont suivis par Rénowatt, l’agence wallonne qui accompagne les pouvoirs publics pour améliorer les performances énergétiques de leur patrimoine immobilier.

En province de Namur, cela concerne au total 7 bâtiments. Avec la particularité qu’il en existe deux à Dinant et qu’à Sambreville, on parle d’un immeuble sur l’ancien site de Saint-Gobain, à Auvelais, que les services (actuellement basés à Tamines) intégreront, quand les chantiers seront terminés. Tout devrait aller relativement vite, a expliqué lors du conseil provincial de vendredi dernier le député Amaury Alexandre (DéFI): "L’idée, c’est l’attribution des marchés à la fin de cette année , ou au début 2024".

Notons que le dossier de la maison du Mieux-être de Couvin n’a pas obtenu de subsides, "peut-être parce qu’il était moins bon", a commenté Amaury Alexandre lors de l’assemblée provinciale qui a validé la suite du processus.

Le gaz, c’est fini

Les travaux à venir, ce n’est pas rien. Le processus et les "maux à soigner" sont à peu près les mêmes pour chaque bâtiment. Prenons comme exemple celui d’Andenne, l’une des passoires parmi les autres: murs creux non isolés, toitures partiellement isolées, châssis en bois. On va évidemment isoler les murs extérieurs, remplacer les menuiseries, isoler les toitures, les planchers etc. Sans oublier l’intégration de nouvelles technologies ; une chaudière biomasse (plutôt qu’au gaz comme actuellement), un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur, des panneaux photovoltaïques etc. Coût total pour Andenne: 521.000€.

Le topo, à quelques nuances près, est à peu près le même sur les autres sites. Avec une particularité à Sambreville: là-bas, il s’agit d’aménager de futurs locaux, dans le bâtiment "H" de l’ancienne usine Saint-Gobain, à Auvelais: 1500 m2, chauffage produit par 5 chaudières, isolation a refaire: c’est très énergivore. Dans l’état actuel, mais ce sera au top, comme ailleurs.

Au total, ce sont plus de 5 000 m2 de bâtiments qui bénéficieront de chantiers en phase avec les réalités actuelles. Dixit le député provincial Amaury Alexandre, selon les endroits, la consommation énergétique sera réduite entre 80 et 90%. Pour l’émission de gaz à effets de serre, le même évoque un chiffre de 99%.