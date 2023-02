Deux carnavals pour le prix d'un à Momignies

Les enfants seront particulièrement à la fête, le jeudi 23 février, dès 14 h 30, à Momignies. Après le rassemblement au Kursaal, ils partiront parés de leur plus beau costume pour défiler dans les rues de Momignies, accompagnés par les fanfares locales. Au retour, et après un bon goûter de circonstance, chacun se laissera porter par la musique, les images et les innombrables sensations du spectacle "Abracadabra" de la compagnie "Clé de Hutte".