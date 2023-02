Carnaval des enfants à la salle de Baileux

Ce mardi, dès 15 h, le centre culturel accueillera petits et grands pour un après-midi festif et convivial aux couleurs du carnaval. L’après-midi commencera par un spectacle. Déjà 20 ans que les Déménageurs font chanter les familles et les écoles. Lili et ses frères sont bien décidés à fêter ça: ils ont préparé un spectacle avec leurs plus belles chansons. Mais à leur arrivée dans la salle qu’ils ont réservée, rien ne se passe comme prévu. Un spectacle festif et interactif !