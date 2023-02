La rue des Glaces nationales en travaux jusqu’en 2024

Qui dit grand chantier dit grands changements pour les riverains et commerçants de la rue et du quartier. La preuve, pour cette première phase des travaux, une partie de ce boulevard est inaccessible aux automobilistes. Une déviation est d’ailleurs actuellement mise en place via la N90 pour rejoindre Auvelais depuis Tamines et inversement. C’est ce qui inquiète la conseillère DéFi, Monique Félix. Vendredi au conseil communal, elle a demandé aux élus de la majorité ce qui était mis en place pour soutenir financièrement les commerçants qui risquent de voir leur clientèle se réduire au fil des semaines, mois. "Des dispositions existent au niveau régional, commente Nicolas Dumont, bourgmestre faisant fonction en l’absence de Jean-Charles Luperto. Ce dispositif d’aide vise en effet à compenser une perte de chiffre d’affaires touchant un commerce, une entreprise, un indépendant par suite d’un chantier qui entraverait son activité pendant une période d’au minimum 20 jours calendriers consécutifs. Le site www.indemnites-compensatoires.be reprend également toutes les informations concrètes ainsi que l’accès à l’application wallonne Walinco dédicacée spécifiquement à ces indemnités."

Le chantier en cours est la première des cinq phases prévues. Celle-ci devrait durer 4 mois avant d’entamer la seconde, celle de la rénovation en surface du pont. Il sera ensuite question de la rénovation du tronçon entre la rue Romedenne et le nouveau giratoire industriel, de la rénovation de la devanture de la gare et, enfin, la réalisation du parking du "Voisin".

Les travaux rue d’Auvelais pour fin mars

Si tout a été minutieusement mis en place au niveau de la communication pour le Boulevard de l’Europe, c’est moins le cas avec le chantier de la rue d’Auvelais à Arsimont. C’est ce qu’on fait remarquer Clotilde Léal-Lopez (Les Engagés) et Rudy Dash (PS). Les riverains sont inquiets car l‘entrepreneur leur a indiqué que les travaux devraient débuter d’un jour à l’autre alors qu’ils n’ont reçu aucune information de la Commune. "La communication n’est pas sortie dans la mesure où il n’y avait pas de raison de communiquer", commente le directeur général, Xavier Gobbo. En effet, la veille de l’information délivrée par l’entrepreneur, il avait été décidé de reporter, pour des raisons techniques, le début du chantier à la fin du mois de mars. "Une nouvelle information parviendra aux riverains, comme c’est chaque fois le cas, la semaine précédant le démarrage des travaux", indique Nicolas Dumont.

Matérialisation du giratoire de Tamines

Enfin, dernier point discuté au conseil, celui du rond-point provisoire de Tamines, avenue Président Roosevelt, installé par le SPW. Selon Clotilde Léal-Lopez, des riverains se plaignent d’avoir un giratoire formé de blocs de plastiques, et donc peu esthétique, à l’entrée de Tamines. Bonne nouvelle, le SPW ne le laissera pas dans cet état. Une date a même été définie pour matérialiser ce rond-point: le 24 avril. Les travaux s’étaleront sur trois semaines. "Il est prévu de le rendre franchissable pour les camions et bus et d’interdire le stationnement entre le giratoire et le petit farceur. A priori un élargissement du trottoir est également au programme afin de supprimer la possibilité de s’y arrêter comme l’aura souhaité notre zone de police." Les riverains peuvent donc être rassurés.