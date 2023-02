Gerpinnes: du potage à la collation à l'école communale d'Hymiée

Ce potage représente une manière concrète d’agir en faveur d’une alimentation plus saine et locale à l’école. "Avant d’atteindre cet objectif, nos élèves de maternelles et primaires reçoivent des animations ludiques et pédagogiques durant lesquelles ils apprennent à (re)découvrir les légumes de saison et à comprendre l’importance des circuits-courts", informe notre interlocutrice.

Classer les légumes par saison

Ces animations sont proposées par Érica Quintart, animatrice et chargée de mission au Groupe d’Action Locale, depuis la fin du mois de janvier.

Lors de notre reportage, Érica Quintart avait pris en charge la classe de 1re et 2e primaire de Mme Bélinda Lenain. Lors de l’animation, les élèves ont notamment appris à classer les légumes par saison via un jeu coopératif. Ils ont ainsi constaté que le printemps est la saison où il y a le moins de légumes dans le potager en Belgique. De fait, cette période correspond au réveil de la nature. Ils ont aussi appris que certains légumes pouvaient être cultivés à différents moments de l’année.

Après les congés de détente, l’animatrice du GAL encadrera chaque classe dans la préparation de la soupe. "Celle-ci sera proposée le mercredi, gratuitement, à tous les enfants et membres du personnel. Il ne sera donc plus nécessaire de prévoir de collation ce jour-là", conclut Bernadette Borgnet.

Ce projet enthousiasme l’équipe éducative qui entend pérenniser l’aventure dans l’école avec, un jour peut-être, la possibilité de créer un potager au sein de l’établissement scolaire.