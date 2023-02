Dinant: y a-t-il vraiment un problème de parking?

Dans les rangs de la minorité, Niels Adnet (LDB) l’explique, il n’est pas contre le parking payant dans une ville touristique, le contraire n’aurait pas de sens, dit-il. Mais augmenter dans une telle proportion les zones couvertes par les horodateurs, cela n’a selon lui pas davantage de sens.

Notre interlocuteur s’exprime sous une double casquette: conseiller communal et commerçant du centre-ville. Il y a cinq ans, il a repris le fonds de commerce de son père, les cycles Adnet. Le magasin se trouvait jadis dans une zone de parking payante, il a migré quelques centaines de mètres plus loin, où c’est toujours gratuit, mais plus pour longtemps. Son enseigne se trouve près de la place d’Armes. Beaucoup de ses clients viennent des communes environnantes: Anhée, Ciney etc. Ils arrivent souvent avec des vélos à réparer. Désormais, avant de les débarquer, il faudra passer par l’horodateur. "Ça m’ennuie, même si j’ai la chance d’avoir un commerce qui tourne", commente Niels Adnet. Mais il le répète: où est le sens de l’élargissement considérable de la zone payante ? Ce sera vraiment partout, même dans les perpendiculaires entre la rue Grande et le fleuve, jusqu’ici épargnées. Se garer gratuitement et marcher un peu, ce sera définitivement terminé. Quid de la clientèle des professions libérales, du casino, des restaurants ? Que va gagner Dinant (à part de l’argent) avec cette nouvelle politique ? Le commerçant et conseiller Adnet a du mal à comprendre.

Test, un jeudi matin "normal"

Quels sont les arguments pour justifier le passage de 600 à 1800 places payantes ? Cela fait des années que l’on parle de voitures ventouses, il est aujourd’hui question de rendre Dinant aux Dinantais, on expose que le système actuel est arrivé en bout de course.

Avec "seulement" 600 places payantes, ce serait actuellement le bordel ? Nous avons fait le décompte des possibilités de se parquer, jeudi passé, entre 9h45 et 10h15. Là où c’est payant, et dans les espaces gratuits à quelques minutes à pied du centre-ville. C’était avant les vacances scolaires, une période d’activité tout à fait normale.

En résumé, il était possible de se garer à peu près n’importe où. Même dans l’ultra centre. Trente-cinq places disponibles dans l’axe rue Grande-place Saint-Nicolas – collégiale, quelques-unes en plus dans la rue Sax. Place Albert et alentours (quai Churchill), à quelques mètres de la Croisette: 45 places. Sous la place Patenier: 43 places disponibles.

De l’autre côté de la Meuse, dans le quartier de la gare: 35 places au minimum. Au quai Cadoux, à l’ombre de la statue du général de Gaulle et de la maison du Tourisme: 22 places vides.

Quant aux grands espaces gratuits qui vont devenir payants, à quelques pas du centre, celui situé après le casino, en direction d’Anseremme, était quasiment vide, jeudi en milieu de matinée: plus de 50 places où se parquer. Sur la place d’Armes: 22. À Leffe, un peu plus loin à pied: 28 places sur la place Cardinal Mercier.

Au total, dans l’actuelle zone payante et les zones gratuites toutes proches, jeudi matin, il y avait 303 places non occupées par des autos. A se demander s’il y a un problème de parking à Dinant. En haute saison, peut-être. A la côte, une commune touristique comme Middelkerke a trouvé la solution: une zone continuellement payante dans l’ultra-centre, toutes les autres uniquement les week-ends et périodes de congés scolaires. Simple et efficace.