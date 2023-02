Conseil provincial: les plus offusqués ne sont pas dans la majorité

Vendredi, lors de la réunion du conseil, on s’attendait, même si cette information nous a été confirmée de source sûre, à des commentaires offusqués au sein de la majorité MR-Les Engagés-DéFI, puisque l’un des points à l’ordre du jour concernait les modalités des chantiers de rénovation de ce qui s’appelait jadis les centres de santé provinciaux. Le ton outré, on y a eu droit… mais dans les rangs d’Écolo (minorité). Son chef de groupe Georges Balon Perin s’est dit "très désagréablement surpris par l’article paru dans L’Avenir", où des responsables politiques témoignaient anonymement. Les commentaires de ces derniers sont jugés "stupides" par le conseiller vert, en renfort de la majorité pour clamer que les choix de dossiers à subsidier ont été posés sur des critères objectifs. Mais de s’attaquer tout de même aux membres de cette majorité… qui nous ont confirmé le "deal". En gros, selon lui, ils font le nid des partis extrêmes.

Georges Balon Perin le martèle: "Rénowatt", la structure wallonne qui vient en soutien des pouvoirs locaux dans la gestion des dossiers et leur suivi, "le fait en toute objectivité".

Oui, sauf qu’il faut distinguer Rénowatt et les subsides, dixit… un membre du gouvernement provincial, Amaury Alexandre (DéFI), en précisant qu’il s’agit de moyens européens. Ajoutons qu’ils sont distillés par la Région.

Calme plat dans la majorité

Le député Alexandre, lui, ne s’offusque pas à la manière de Georges Balon Perin. Il se borne à exposer que "si les dossiers ont été retenus, c’est qu’ils étaient bons. Et si celui de la maison du Mieux-être de Couvin n’a pas été validé, c’est car il était moins bon". Réaction très sobre. Il n’y en aura aucune autre dans la majorité MR-Les Engagés-DéFI, malgré la capacité de certains à monter sur leurs grands chevaux, parfois avec fracas. Au vote (de la suite de la collaboration avec Rénowatt), tout le monde vote oui. Sauf Patrick Pynnaert (Ex-DéFI plus ou moins réintégré et plus ou moins dans la majorité), qui s’abstient.

Un offusqué politique, il y en a eu un autre dans une autre assemblée, mercredi. Le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS), interrogé au parlement wallon par le député Christophe Bastin (Les Engagés), à propos du même article, paru dans ces colonnes. Visiblement irrité, le ministre a répondu que bien sûr, on n’attribue des subsides que sur base de la qualité des dossiers, et "qu’il faut bien vendre des gazettes".

Les pas contents du tout, finalement, se trouvent en dehors de la majorité provinciale. D’où viennent nos informations. Ceci explique cela.

Dans une prochaine édition, Nous reviendrons sur la rénovation, des maisons du Mieux-être (7 bâtiments). Un chantier de plus de 7 millions€ avec les fameux 4,7 millions de subsides.