Spontin: Quand le Brasseur brasse à domicile

Pour l’instant, il a surtout collaboré avec le club de tennis de table de Spontin dont il est membre. Ensemble, ils ont conçu "La der", une ambrée dite au Ricard. "On a mis beaucoup d’anis étoilé dedans. C’est la quatrième fois qu’on en fait. Depuis le premier brassin, on a un peu diminué la quantité d’anis", explique Jérémy. Plus généralement, il est appelé pour des événements de type enterrements de vie de garçon – sans doute les filles n’ont-elles pas encore entendu parler du concept – ou, tel que réalisé dernièrement, pour la conception d’une bière de mariage. Les futurs époux l’ont sobrement appelée "Alliance". "Les demandes des gens sont assez softs. Quand j’ai lancé le concept, je m’attendais à des idées folles. Ils veulent plutôt reproduire une bière comme la Leffe, la Chimay dorée, l’Orval."

Initiation et création d’un seul coup

Tant qu’on respecte les quatre éléments de base nécessaires à la fabrication d’une bière (eau, houblon, malt et levure), tout est possible, tout est réalisable. Une fois l’initiation d’une heure passée, les clients élaborent leur propre recette au départ du stock de Jérémy. Libre à eux de sélectionner autant de types de malts qu’ils le souhaitent. Jérémy en propose une vingtaine, tout droit venus de "La Malterie du Château" à Belœil, au nord de Mons.

L’étape du brassage est légèrement plus longue. Six heures environ. Autant être bien accompagné, donc. Le boîtier électronique installé sur la cuve indique combien de litres d’eau il est nécessaire d’intégrer. Ensuite il s’agit d’intercaler le mélange de malt, la mouture, entre les deux plaques passoires. Le filtrage peut commencer et la préparation monter en température. "Il existe plusieurs paliers. Selon qu’on en fasse durer un plus que l’autre, ça va avoir une incidence sur le goût de la bière", explique notre prof du jour. La soirée peut suivre son cours tranquillement. "Grâce au boîtier connecté à mon smartphone, je reçois une notification dès qu’on peut passer à l’étape suivante. Ça évite de perdre trop de temps".

Le liquide fermentera ensuite une dizaine de jours en cuve chez Jérémy. Il se charge de la mise en bouteille bien que les clients soient les bienvenues pour lever le coude…. De l’encapsuleur. Un brassin de 60 litres permettra de créer 180 bouteilles de 33 cl environ. Sur son smartphone, dans l’application "Grainfather", sont enregistrées les recettes configurées avec les clients. Si ceux-ci souhaitent reproduire la formule, il est toujours possible de repasser commande auprès de Jérémy.