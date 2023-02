Cette figure emblématique du parc animalier du domaine souffrait depuis quelque temps de problèmes de vue. Elle avait perdu l’usage d’un œil et le deuxième était touché par une luxation du cristallin, ce qui déteriorait sa vue et pouvait la rendre complètement aveugle.

Soucieux du bien-être de ses animaux, le domaine tenait à ce qu’elle ait une fin de vie paisible. Il y a une dizaine de jours, Marlène a subi une opération chirurgicale afin d’apporter des solutions à ce problème. Lors de l’intervention, elle risquait de ne plus recouvrer la vue du tout. L’opération s’était très bien déroulée mais n’a malheureusement pas eu les résultats attendus. Après une parfaite cicatrisation, différents tests ont démontré que Marlène ne verrait plus jamais. Or un ours aveugle est voué à des conditions de vie défavorables pouvant causer du stress permanent et un risque de blessures qui rendraient son quotidien invivable. Sur décision médicale de deux vétérinaires, en concertation avec un chirurgien ophtalmologue, le domaine a décidé de l’euthanasier.

Le squelette de Marlène sera utilisé à des fins pédagogiques et scientifiques par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Marlène et Willy, une grande histoire d’amour

Depuis toujours, Marlène formait un duo inséparable avec son compagnon, Willy. Ils sont arrivés au domaine en 1994, provenant d’Allemagne. Les prénoms de ces deux ours ont été choisis en hommage à deux célébrités allemandes: l’actrice Marlène Dietrich et le chancelier Willy Brandt.

Au fil du temps, les deux ours s’étaient apprivoisés et avaient donné naissance à plusieurs petits. Deux de leurs oursons, Groseille et Graoully, avaient été accueillis au Parc Animalier de Sainte-Croix, situé en France, en 1999.

Aujourd’hui, l’attention des soigneurs se porte sur Willy et son adaptation à cette situation. Une période d’observation est nécessaire pour convenir de la suite des événements et assurer son bien-être.