Projet de repowering à Sombreffe: une éolienne de trop

Mais si la demande de permis unique sollicitée par les vents de l’Ornoi pour le repowering de leur champ éolien devait être acceptée, tout pourrait changer.

"Ce terme de repowering est vicieux, souffle Jacques De Gomerée. Depuis le début, beaucoup de gens pensent qu’il n’est question que d’un remplacement à l’identique. Or, c’est tout autre chose qui est proposé…" Dans sa demande de permis, les Vents de L’Ornoi entendent troquer les anciennes éoliennes d’un peu plus de 120 mètres pour six nouvelles d’une hauteur de 150 mètres en bout de pale. Plus grandes, elles permettront de produire davantage d’électricité. Entre 2 et 2,28 fois plus que le parc existant selon les études réalisées. Néanmoins, pour accueillir ces colosses, les fondations des mâts actuels ne pourront être réutilisées. L’emplacement des éoliennes est amené à changer, de quelques dizaines de mètres pour chacune d’elles. Et c’est bien tout le problème pour ce Sombreffois.

S’il devait un jour se dresser, le mat "numéro 6", le plus proche de sa maison, se trouverait à 595 mètres de celle-ci. Stricto sensu, le cadre légal est respecté. "Cela voudrait donc dire que quand on est seul, comme nous, dans une maison à quelques centaines de mètres d’une éolienne, on a juste le droit de se taire ou de déménager ?" Jacques De Gomerée ne peut se contenter de cette réponse. "Personnellement, ce que je redoute, ce sont les infrasons et le bruit que cela va occasionner", glisse-t-il. L’étude d’incidence n’exclut d’ailleurs pas un changement d’ambiance sonore, estimant l’augmentation des volumes à 4,2 dB. Afin de préserver son cadre de vie, l’homme plaide à tout le moins pour la suppression de l’éolienne numéro 6.

Il n’est pas le seul. Plus loin dans le hameau d’Ardenelle, un voisin partage les mêmes craintes. "Les éoliennes sont plus grandes, plus puissantes, pourquoi ?", lance-t-il d’un air faussement interrogateur. "Les mâts vont écraser le hameau…"

En octobre dernier, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait refusé la demande de permis unique des Vents de L’Ornoi. Le projet se trouve sur la ligne des radars de Beauvechain et St-Hubert. Une étude concernant l’incidence du projet sur ceux-ci était manquante. Dernièrement, le promoteur a réintroduit une demande en prenant soin d’ajouter ces documents. "Les affiches jaunes de l’ancienne enquête publique ont simplement été remplacées. Beaucoup de gens n’ont même pas compris que le projet revenait", poursuit ce riverain tout en déplorant la situation. Au total, seules quatre réclamations ont été introduites. Les Sombreffois pointent notamment le manque d’étude sur l’impact des fondations profondes, les nuisances sonores et lumineuses, la bétonisation des terres agricoles ou encore la distance avec les habitations…

Refus communal

Amené à se prononcer ce mercredi, le Collège communal de Sombreffe a, comme il l’avait fait précédemment, refusé le projet. "Ce repowering aggrave les nuisances pour les riverains et l’environnement. Qu’en est-il des conséquences de ce type d’installation à long terme ? En l’état, nous appliquons le principe de précaution en matière de santé publique", explique Laurette Henne, échevine de la Transition. Mais surtout, nous regrettons un manque de vision globale de la Wallonie, car nous avons un petit territoire et les demandes sont très nombreuses… Il y a trop de concentration."

Reste à voir quel vent fera souffler la Région sur cette demande de permis.