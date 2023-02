"Namur, terre de nombreux projets urbanistiques"

En 2022, son service a traité 870 dossiers de permis d’urbanisme: 540 ont été octroyés et 98 ont été refusés. Le reste a été délibéré par la Région, déclaré irrecevable ou abandonné par les demandeurs. Si c’est moins qu’en 2021, la Ville constate une relative stabilité des octrois de permis depuis 2018.

Appartements: Jambes et Erpent favorites

En 2022, 126 maisons ont reçu un octroi de permis (50 de moins qu’en 2021). La construction de nouvelles habitations baisse de 4% mais à titre de comparaison, l’activité immobilière a diminué de 2% en Belgique en 2022.

La majorité se situe dans le cadre verdoyant de périphéries plus éloignées comme Temploux, Wépion et Malonne. Les communes plus proches du centre-ville ayant le plus de succès sont Belgrade et Flawinne au nord-ouest.

Concernant le nombre d’appartements, 330 ont été autorisés en 2022 contre 423 en 2021. Ceux de deux chambres ont le plus la cote, il y en a eu 131. Les entités accueillant le plus de nouveaux appartements sont Namur même (code postal 5000), Jambes et Erpent. Cette dernière comptabilise plus de 35 nouveaux appartements. Le fait que le nombre d’appartements reste supérieur à celui des maisons s’explique notamment par l’aboutissement de grands projets résidentiels.

Prisée des dentistes, médecins et architectes

Namur semble aussi attirer les activités professionnelles puisque le nombre de nouveaux bureaux a augmenté ces dernières années (sauf en 2021). Près de 2777 m² de nouvelles surfaces de bureaux ont été validées par des permis en 2022.

Celles-ci sont réparties à travers une dizaine de projets de taille moyenne, qui se développent essentiellement en périphérie, à Gelbressée, Temploux, Wépion et Wierde. Namur et Jambes connaissent également une légère hausse du nombre de surfaces.

Ces nouveaux espaces concernent surtout des bureaux de professions libérales, allant de 60 m² à 650 m² dont un grand nombre de cabinets dentaires ou médicaux et, dans une plus petite mesure, des bureaux d’architectes. Épinglons aussi la transformation de l’école de Wierde en bureaux, réalisée en concertation avec l’Agence wallonne du patrimoine, pour réhabiliter et valoriser le patrimoine villageois.

Quant aux nouvelles surfaces commerciales, elles ont connu l’an passé un ralentissement avec un total de 1670 m² octroyés par le collège communal. La Ville a souhaité se donner les moyens d’étoffer l’offre commerciale en centre-ville plutôt qu’en périphérie. La majorité des projets concerne ainsi Namur et Jambes.

Les parcs d’activités économiques ont aussi fait l’objet de dossiers urbanistiques. Se sont concrétisés le lancement du parc d’activités Care-Ys à Bouge (construction et exploitation d’un centre de stérilisation de matériel médical) et le développement d’Écolys (construction d’un atelier de menuiserie, de halls industriels, d’entrepôts, etc). Les parcs industriels ne sont pas les seuls lieux de développement économique. Un permis a par exemple été accordé à la brasserie de la Houppe pour son installation à l’ancienne criée de Wépion, rue de la Première armée américaine.

La Ville se réjouit que de nombreuses initiatives portent leur fruit et remarque que les citoyens s’informent davantage avant d’effectuer leurs travaux grâce aux différents guides mis en place. "L’habitat, fonction première d’une ville, devait retrouver sa place dans notre centre-ville, indique l’échevine. Nous y avons été attentifs. Logements, espaces de plein air et de détente accompagnent cette vie citadine. La circulation, les services de proximité et la nécessité de doter la ville de lumière et de verdure jouent aussi un rôle essentiel dans le renouveau du centre-ville en pleine éclosion."

Plus de photovoltaïque au sol

La Ville observe un grand nombre de permis pour des panneaux photovoltaïques au sol (ceux sur les toits ne sont pas soumis à un permis). Vingt-trois dossiers ont été déposés alors qu’une dizaine de permis tout au plus l’étaient les années avant : 13 ont été octroyés, 2 refusés et 8 sont à l’instruction. La Ville estime que la crise énergétique suscitera plus de projets liés à l’installation de panneaux. À cet effet, l’Europe semble vouloir adopter un cadre plus flexible et la Ville a lancé une procédure simplifiée de rachat de l’espace public pour faciliter l’isolation par l’extérieur. Toujours dans les initiatives «plus vertes», elle incite à la mobilité douce. À chaque logement créé au centre-ville, un espace à vélos doit être inclus. Elle met aussi à disposition des abris pour vélos au sein de l’espace public et a installé des boxes à vélos sécurisés sur le site Écolys et au centre Perex.

Mettre le holà via des moratoires

Pour atténuer ou empêcher l’explosion de certains phénomènes à un instant T comme les fast-foods, les démolitions de maisons, l’installation de terrasses ou de commerces spécifiques, la Ville intervient via des moratoires.

En 2017 par exemple, elle a mis en place un moratoire ayant trait au développement commercial et horeca de la chaussée de Marche (N4) qui a été prolongé jusqu’à 2024. En 2019, elle a interdit l’installation de nouvelles terrasses rues de Fer et de l’Ange pour soutenir le commerce de détail et favoriser les piétons. En 2021, un moratoire sur la destruction d’immeubles en bord de Meuse a été introduit suite à une demande croissante de démolition de ces «biens mosans» afin d’éviter la disparition de ces habitations unifamiliales à l’architecture typique.

En 2022, la Ville a aussi établi un moratoire pour empêcher la multiplication d’établissements de type fast-food possédant une zone drive-in observée ces dernières années. Le but : diversifier l’offre horeca. «Ces moratoires, bien qu’ils reflètent des interdictions, sont un réel atout, estime l’échevine. En comparaison avec d’autres villes, Namur obtient un nombre de refus urbanistique moindre grâce à ceux-ci. Ils constituent des balises à l’entame de nouveaux projets.»