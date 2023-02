Namur: la police saisit des quantités d’armes, de munitions et d’explosifs

L’opération a mobilisé d’importants moyens. Vers 13h, plusieurs véhicules de la Police judiciaire fédérale de Namur, de la Protection civile et du Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (La Défense) ont convergé vers les lieux.

Les recherches se sont concentrées sur une maison de rangée située au bas de la route de Hannut. Les enquêteurs ont investigué à l’intérieur du bâtiment, mais aussi à l’extérieur de celui-ci. Des pelles et pioches ont été requises. Le jardin a été fouillé avec succès, des armes y étaient enterrées. Le coteau escarpé et boisé, à l’arrière, a également été inspecté.

"La quantité et la nature des armes et munitions saisies sont de nature à indiquer qu’on se trouve face à un trafic", indique Etienne Gaublomme, substitut du procureur du roi de Namur. Le contexte plus général de ce trafic (grand banditisme, terrorisme ?) n’est à ce stade pas connu.

Les deux individus interpellés seront présentés au juge d’instruction ce vendredi.