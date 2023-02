Master en médecine: L’UNamur reste déterminée.

Il y aura-t-il un Master de spécialisation en médecine générale à l’UNamur ? À l’heure actuelle, l’issue reste incertaine à la suite du refus de Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Enseignement, aux demandes d’habilitation des universités de Namur et Mons. Une décision, prise le 8 février dernier, qui a divisé au sein même de la majorité PS-MR-Écolo du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs députés avaient en effet déploré le manque de concertation et l’absence d’élément pertinent pour appuyer ce refus. De son côté, Mme Glatigny avait justifié sa décision au regard des trois autres universités (UCLouvain, ULB et ULiège) qui organisent déjà un master de cette filière. Si les souhaits de l’UNamur et l’UMons étaient approuvés, la ministre libérale estime que ces deux institutions seraient "surfinancées" par rapport aux autres facultés de médecine.