Le grand feu de Bovesse en mémoire du Grand Maître Alain Cardon

Mobilisant toutes les énergies, la préparation de l’événement s’échelonne généralement sur plusieurs mois. Une période durant laquelle les confrères et toutes les bonnes volontés sillonnent les villages environnants afin de collecter un maximum de bois qui servira à ériger le bûcher. "La confrérie a repris ses activités de préparation du grand feu début novembre avec une quinzaine de membres dont quelques nouvelles têtes et la première dame membre de la confrérie, explique Michel Castaigne, chargé des relations publiques de la confrérie. Tous les dimanches matin, l’équipe a arpenté les jardins de Rhisnes et de Bovesse pour couper haies et sapins et les conditionner en vrac ou en fagots pour monter le bûcher."

Une 39e édition en mémoire du Grand Maître

Situé à la ferme aux chiens, celui de cette année devrait afficher une hauteur d’une dizaine de mètres pour une circonférence plus ou moins identique.

Natif de Bovesse, Alain Cardon est décédé le 1er janvier dernier. Membre fondateur de la Confrérie du grand feu, il en fut aussi le grand maître. "Durant de nombreuses années, confient les responsables de la confrérie, il menait, tous les dimanches matin, avec une énergie débordante, le balai des tronçonneuses et la valse des fagots avec efficacité, bonhomie et humour, n’oubliant jamais ce moment de convivialité indispensable qu’est le"toubak"(la pause). Des soucis de santé, ces dernières années, lui ont imposé de remiser quelque peu ses outils pour laisser, en toute confiance, la place à la nouvelle génération. Mais il était tout de même présent sur nos chantiers. Il restait toujours le grand maître respecté du grand feu, surveillant et s’assurant que le travail était mené par les équipes dans les règles de l’art. Cette année, plus que jamais, la confrérie mettra un point d’honneur à proposer une manifestation qui lui ressemblera."

Le samedi 25 février prochain, le souvenir d’Alain Cardon planera donc sur la soirée du 39e grand feu de Bovesse. Une soirée qui débutera, à 18h30, avec l’accueil des confréries amies sous le chapiteau dressé à la Ferme aux chiens. À 19h, emmenés par la fanfare Sainte-Cécile de Rhisnes, les participants se rendront, en cortège, dans les rues du village. À 20h aura lieu l’intronisation des nouveaux confrères. Elle sera suivie, à 20h30, d’un feu d’artifice et, à 21h, de l’allumage du grand feu par les mariés de l’année.

La soirée se poursuivra avec une animation musicale assurée par les "Tchôdes Breûches" et "Puce et ses Noir Frites Rouge", un mini band spécialisé dans la chanson belge.

www.bovesse.net