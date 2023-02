Changement à la tête du CPAS d'Havelange: Annick Duchesne quitte la politique communale

Entrée en politique en 2006

Annick a succédé à son papa, Jean, qui fut échevin et conseiller, en 2006. Elle a assumé la présidence du CPAS dès 2012, en même temps que l’échevinat de la culture, de la santé et, durant son premier mandat, des aînés. "D’un naturel calme et discret, soucieuse des autres, elle a toujours été une fidèle actrice de la vie culturelle havelangeoise. Sa ténacité et sa force de conviction lui ont permis de mener à bien des projets sociaux qui lui tenaient à cœur. Nous pensons notamment au projet ville amie des aînés, à la genèse de Conseil consultatif communal des aînés, au plan de cohésion sociale (PCS) mais aussi au lancement de l’épicerie sociale. La complicité qu’on lui connaît avec l’équipe du CPAS montre à quel point son engagement y était total pour rendre ce monde meilleur et donner à chacun la place à laquelle il a droit. Pour tout cela, nous tenons à la remercier très sincèrement", confie l’échevin Antoine Mariage. Annick Duchesne sera remplacée en tant que Conseillère communale et en tant que Présidente du Centre public d’action sociale (CPAS).

Au conseil communal, Aurélie Brouir, suppléante de la liste Hav’enir prendra le relais. Habitant Failon, elle est mariée et est maman d’un petit garçon. Elle travaille comme journaliste depuis cinq ans. "Les rencontres, les échanges, l’humain sont au cœur de son travail. Durant son temps libre, elle n’hésite pas à s’investir dans différentes activités de la commune: comité de parents/des fêtes de son village, bénévole à l’épicerie sociale, coach Je Cours Pour Ma Forme, etc." continue l’échevin. En s’engageant au sein du conseil communal, Aurélie a le souhait de continuer à développer ces projets qui lui sont chers en privilégiant les relations conviviales entre les habitants de la commune."

Nathalie Lambotte présidente du CPAS

Les groupes Hav’enir et Écolo ont déposé un avenant au pacte de majorité prévoyant le remplacement d’Annick Duchesne par Nathalie Lambotte, une enseignante de formation, agricultrice à Miécret, avec son époux Baudouin Rabeux, et maman de trois enfants. Même dans son métier, Nathalie est amenée à se remettre en question sur la façon de travailler de façon pérenne dans une société en perpétuelle mutation. Engagée en politique en 2012 elle est devenue conseillère communale il y a un an.