Un prix pour une doctorante de l’UNamur

Encadré par l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur), ce comité récompense chaque année les travaux qui abordent les questions de genre dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le prix, d’un montant de 2000 €, sera remis à la chercheuse, ce vendredi 17 février, lors d’une matinée d’étude organisée à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science. Le tout en présence de représentants de l’enseignement supérieur et des droits à l’égalité des chances. "Outre l’aspect financier, cette distinction est l’occasion d’exposer mon projet durant vingt minutes auprès d’un public plus inhabituel avec de potentielles opportunités à la clé", souligne Jelena Luyts. La cérémonie de remise des prix mettra aussi à l’honneur les travaux des autres lauréats: Alice Jandrain & Christine Frison (UCLouvain) et Parinaz Hobbi (ULB).

Approche de genre

Intitulé Adaptation aux changements environnementaux en milieu rural au Sénégal, le travail de recherche de Jelena Luyts a suscité l’enthousiasme du CF&S pour son approche qualitative originale. Pour cerner les dynamiques d’adaptation d’habitants sénégalais en zone aride, Jelena s’est focalisée sur les différences de genre dans les choix des individus.

Afin de mieux comprendre comment ces décisions sont prises, elle s’est concentrée sur les relations de pouvoir et la place des femmes au sein des ménages. Des observations qu’elle a pu établir en séjournant trois mois dans la région de Saint-Louis, au Sénégal, déjà affectée par le dérèglement climatique. "Les données de mon travail ont été récoltées sur le terrain, à partir d’entretiens avec la population locale", raconte la doctorante.

De quoi tirer quelques premiers constats avec d’un côté, des hommes qui migrent plus longtemps pour subvenir aux besoins de la famille et de l’autre, des femmes qui adoptent plutôt des pratiques plus locales. Les conclusions définitives sont attendues en juin 2024, lors de la remise finale de la thèse pour l’obtention du doctorat.