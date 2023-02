À Yvoir, une navette solidaire pour créer des liens

C’est pour cette raison que le Plan de cohésion sociale (PCS), rattaché officiellement au CPAS depuis 2020, a fait l’acquisition d’un véhicule sponsorisé par 19 sponsors, afin d’offrir l’accès au droit à la mobilité à ses citoyens.

La Navette Solidaire, c’est son nom, est destinée aux habitants et partenaires du milieu associatif de l’entité d’Yvoir qui n’ont pas de véhicule pour se rendre à des activités sociales, culturelles ou de loisirs. Le but est de favoriser des moments d’échange, de partage et de convivialité, pour créer des liens sociaux et pour rompre l’isolement.

Ce véhicule de 9 places est mis à disposition du lundi au dimanche inclus sous réservation obligatoire auprès de Laura-Lyne Perot, cheffe de projet au PCS, au 082 21.49.35 ou via pcs@cpas.yvoir.be, du lundi au vendredi, de 8h à 16 h.

De plus, pour les citoyens intéressés, la Navette Solidaire se rendra les premiers et troisièmes mardis du mois au matin, au marché d’Anhée et les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois au matin, aux magasins Aldi et Lidl de Dinant

Pour ces différentes courses, les réservations se font auprès de l’agent d’accueil du CPAS, du lundi au vendredi de 8h à 16 h.

Pour la Navette Solidaire, le CPAS recherche des bénévoles qui peuvent prendre contact avec Laura-Lyne Perot.