À Floreffe, un petit air de Chelm

Avec un humour absurde et décalé à la Monty Python, on découvre l’histoire des habitants de Chelm, petit village perdu au milieu des montagnes. Un spectacle qui se veut "désopilant pour toute la famille". Grandit-on par le haut ou par le bas ? Qu’est-ce qui est le plus important, le soleil ou la lune ? Savez-vous qu’il suffit parfois de pousser une montagne pour trouver sa place ?