Province de Namur: on oublie le recours, on encaisse les millions

Déclaration de guerre, demande de respect de l’autonomie provinciale… tout en écrivant parallèlement au ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), "pour l’inciter au dialogue".

Un recours juste pour être respecté, en quelque sorte, car parallèlement, la majorité MR-Les Engagés-DéFi à la Province de Namur, n’a jamais dit qu’elle ne payerait pas son dû. Bizarre ? On lira plus loin que la manœuvre est plus compréhensible qu’il n’y paraît de prime abord.

Fini, le ton "va-t-en-guerre"

27 janvier 2023. Le gouvernement provincial propose au conseil de voter une délibération de désistement du fameux recours. Pas de débat, seul le groupe PS, dans la minorité, s’abstient. Sans commentaire. La motivation de cette décision ? Elle est assez sommaire, on est très loin des propos va-t-en-guerre de 2021. Argument du pouvoir provincial: la procédure n’est encore nulle part, surtout pas en état d’être plaidée, tandis que la contribution imposée aux Provinces pour les zones de secours est fixée forfaitairement jusqu’en 2024. Or, les zones de secours coûtent de plus en plus cher et, lit-on dans la délibération votée il y a une quinzaine de jours, dans ce contexte, ces montants forfaitaires "ne sont pas défavorables à la Province de Namur".

"On allait gagner"

Tout ça pour ça ? Nous l’écrivions plus haut, c’est bien plus subtil. Plusieurs sources (on ne peut plus fiables et informées) nous le confirment, ce recours a permis une pression sur la Région wallonne, elle a amené des résultats en millions d’euros de subsides. Pressions s’étant conclues dans la coulisse par une espèce de "deal". Davantage d’argent pour la Province de Namur, dont plus de 4 millions d’euros pour la rénovation des maisons du Mieux-être. Des sommes sont arrivées, pas par miracle. Tandis qu’on oublie le recours, pas par miracle non plus.

Un témoin de première ligne, désireux de conserver l’anonymat, confirme ce qui s’est passé. En ajoutant que le but du recours, dès le départ, était de faire pression sur la Région, afin d’obtenir des fonds supplémentaires, alors que les Provinces de Liège et de Hainaut se taillent depuis longtemps la part du lion en la matière.

Un autre témoin, lui aussi de première ligne et qui restera également anonyme, ajoute que si la pression a été efficace, c’est parce que la Province allait sans doute gagner le recours. Ce qui aurait été une sacrée tuile pour la partie attaquée. Il aurait fallu rectifier le tir au point de vue juridique, et passer par décret (une loi wallonne) plutôt que par circulaire, c’est bien plus complexe. Les élections étant programmées en 2024, ce n’était vraiment pas le moment de se lancer dans ce genre d’aventure, la réforme du financement des zones de secours se serait retrouvée sur des sables mouvants.

S’il n’y a pas eu de débat sur le désistement du recours, lors de la dernière réunion du conseil provincial, des représentants de diverses formations ont été mis au courant du deal de manière informelle.

Voilà comment quelques millions d’euros ont atterri dans l’escarcelle provinciale.