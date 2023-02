Naninne: Le 830 et ses 42 chambres font gonfler l’offre hôtelière 4 étoiles de la capitale wallonne (vidéo)

Le quatuor, également à la tête du restaurant-brasserie le Val 9 à Wépion (lancé en juillet 2013 et dont la terrasse sera rénovée pour ce printemps), a donc ajouté une corde à son arc avec cet hôtel, et a introduit une demande de permis, d’abord pour 24 chambres, puis 42. "Pour une question de rentabilité", souligne notre interlocuteur. Cela n’a pas été simple de trouver les financements. "Les banques sont frileuses à l’idée de prêter de l’argent pour des projets horeca. Il a fallu se battre pour prouver que nous étions sérieux, déterminés, professionnels et que notre projet était viable, confie-t-il. Nous avons pu compter sur le soutien de Namur Invest, qui accompagne des entrepreneurs namurois qui souhaitent se développer."

Touches namuroises

À travers les couloirs feutrés dont les murs sont recouverts de tapisseries en tissu aux tons sobres, les associés nous emmènent à la découverte des lieux. Le 830 sera bientôt doté de quatre étoiles et rejoindra ainsi les autres établissements namurois étoilés quatre fois tels que le Circus Casino Resort, le Château de Namur et les hôtels Royal Snail ou Les Tanneurs.

Une des plus grandes chambres de l’hôtel Le 830, adaptée pour des PMR. ©ÉdA-Vincent Lorent

Il faudra compter entre 110 et 140 € pour passer une nuit dans l’une des 42 chambres modernes, confortables et décorées dans l’air du temps (dont huit "deluxe", six "family mezzanine" et deux totalement équipées pour des personnes à mobilité réduite). "On les a voulues à la fois intemporelles, fonctionnelles, agréables et chaleureuses, indiquent Tuncay Dersan et Laurence Matoul. On y a ajouté une touche namuroise avec des photos prises dans les villages voisins." Même chose dans les deux salles de séminaire équipées des dernières technologies et baptisées Sambre et Meuse, dont l’une peut accueillir jusqu’à 50 personnes. L’établissement dispose également d’un parking de 100 places qui sera encore agrandi.

Le 830 dispose de deux salles pour des séminaires, réunions, etc, dont l’une peut accueillir jusqu’à 50 personnes.

Si l’hôtel constitue une nouvelle opportunité pour la clientèle et le tourisme d’affaires, il se destine aussi aux personnes qui viennent en famille ou entre amis pour du loisir. "Il y en a pour tous les goûts, affirme Tuncay Dersan. La capitale wallonne s’est fortement dynamisée d’un point de vue commercial, événementiel et touristique ces dernières années. Notre offre hôtelière vient compléter celle du centre-ville sans faire de l’ombre aux autres. Il y a de la place pour tout le monde !" L’établissement se félicite aussi d’être créateur d’emplois puisque neuf équivalents temps plein ont été engagés. Si l’on y ajoute les deux brasseries, cela porte à 42 le nombre de collaborateurs à temps plein.

La brasserie est ouverte depuis 2011. ©ÉdA-Vincent Lorent

443 chambres à Namur

En plus de jouer un rôle dans le développement de la ville, les porteurs du projet ont privilégié les entreprises du coin pour la conception de l’hôtel (ferronnerie Styles en Steel, menuiserie Thiry, Ets Chauffage Laurent…) et ont souhaité réduire au maximum l’empreinte écologique en misant notamment sur une isolation performante et l’installation de 193 panneaux photovoltaïques. "On dispose par ailleurs de 12 bornes pour permettre aux clients de recharger leur véhicule électrique, ajoutent Tuncay Dersan et Laurence Matoul. Quant aux produits cosmétiques présents dans les chambres et salles de bains, ils sont conçus à partir de matériaux biosourcés, recyclés et recyclables. Le café proposé en chambre et dans les salles de réunion est bio et issu du commerce équita ble."

Le hall d’entrée du 830. ©ÉdA-Vincent Lorent

En termes de capacité purement hôtelière, Le 830 porte à 443 le nombre de chambres disponibles actuellement dans la capitale wallonne. Une évolution assez fulgurante. "Avec les 99 chambres de l’Ibis Styles de Suarlée et les 100 chambres de l’hôtel Mercure du Casino, l’offre a bondi en seulement deux ans, commente Margaux Voglet, de l’Office du tourisme. À cela s’ajouteront les 102 chambres de l’hôtel de la chaîne B&B qui s’installera prochainement à la gare de Namur. On n’aura donc plus de saturation hôtelière comme on a pu en connaître il y a quelques années lors de grands événements !"