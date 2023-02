Mobilité et stationnement à Dinant: 25 ans plutôt immobiles

Une idée en chasse d’autres. C’est l’occasion de revenir sur celles du passé. Dont certaines étaient très originales… et mériteraient de revenir à la surface.

D’autres, par contre, sont désormais aux oubliettes de l’histoire politique locale, définitivement et parfois fort heureusement.

1. Une passerelle, comme à Namur. L’idée avait été défendue par le PSC (le nom du parti centriste, à l’époque) et par le PS: construire une passerelle entre Neffe et ce qui est aujourd’hui le bout de la Croisette, côté Anseremme. Double avantage: désenclaver les habitants du quartier de Neffe dépourvus de véhicule, mais aussi créer un parking public sur la même rive gauche de la Meuse, sur le site du Mérinos, une ancienne filature, propriété communale. On aurait détruit l’ex usine, pour y construire un parking, avec l’avantage supplémentaire que ce dernier aurait été camouflé par le mur du chemin de fer. Dixit Omer Laloux, actuellement conseiller communal de la majorité, cela reste une bonne idée. Il la défendait jadis, il continue de le faire. Son avis: un plan de stationnement, c’est bien, mais cela n’empêche pas d’imaginer une augmentation de l’offre de parking, celle-ci étant originale, y compris sur le plan touristique. "Je pense souvent à ce projet", dit-il. Qui sait, pour le futur ? Car c’était assurément une excellente idée, parmi celles que nous avons vu passer.

2. Sous le parking de la SNCB. Omer Laloux, qui fait partie des vieux de la vieille de la politique dinantaise, rappelle qu’avec Lionel Naomé, parallèlement à l’idée de la passerelle et du parking au Mérinos, il avait pensé à la création d’un parking à étage là où se trouve l’actuel parking de la gare. Un potentiel énorme à proximité du centre-ville. C’était également une excellente idée. Elle en est restée à ce stade.

3. Un funiculaire. Sans doute le projet le plus mégalomaniaque, qui sous-entendait l’obtention de subsides européens. Il s’agissait de construire un parking sur le plateau de la rive droite, là où se trouve l’ancien site touristique de Montfat, et de le connecter à la vallée via un funiculaire. Rien de moins. Raté. Tandis que la Ville a racheté le bas de Montfat, à l’état de chancre depuis des années.

4. Des navettes fluviales. Qui s’en souvient ?

On a testé à Dinant des navettes fluviales. L’idée: on a un fleuve, donc une voie de circulation, utilisons-le. On se serait garé à Anseremme ou à Leffe, on aurait pris le bateau jusqu’au centre-ville. Pour vérifier la faisabilité, un jour, on a mis des écoliers sur des bateaux de tourisme, pour se rendre compte qu’il y avait des problèmes de sécurité… et de compatibilité des bateaux-mouches avec ce genre de transport. Donc, ça a fait plouf.

5. Le fiasco de la place Patenier.

On a tout de même créé un parking périphérique, sous la place Patenier. En obtenant des subsides dans le cadre de la réfection du quartier du "bas de la rue St-Jacques"… qui n’ont jamais été versés par la Région wallonne, à cause d’une erreur administrative commise à la Ville. Résultat: 5 millions d’euros à charge de la Commune. Pour un bâtiment souterrain construit au-dessus d’un ribot, susceptible de le transformer en piscine à tout moment. Il faut pomper 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, avec un système de pompes en cascade si la première est défaillante.

6. Un sentier oublié.

Lors de la présentation d’une étude de mobilité, il y a des années, il était question de promouvoir l’utilisation d’un sentier qui serpente vers le plateau de la citadelle. Il part de l’arrière du centre culturel. De quoi se parquer là-haut, pour les courageux, et rallier le centre à pied. Mais on n’a fait qu’en parler. Ce sentier n’est pas aménagé.

7. De 600 à 1800 places.

C’est ce qui vient d’être décidé: on va tripler le nombre d’emplacements payants, avec toute une série de règles en fonction du type d’automobilistes et de zones.