Le Foyer Namurois victime d’une cyberattaque russe

Comme l’ont indiqué nos confrères de Sudpresse, les hackers ont trouvé une faille dans le système informatique du Foyer Namurois. "Le télétravail a ouvert des portes. Ils sont passés par une adresse IP et ont réussi à trouver le mot de passe après des milliers de tentatives." Pour récupérer ses données, le Foyer Namurois était invité à se rendre sur le Dark Web et de payer une rançon pour obtenir une clé de décryptage. "Nous ne nous sommes, évidemment, pas pliés à leurs exigences", ajoute le directeur.

Une cible surprenante

La bonne nouvelle, c’est qu’un peu plus de 48h après la découverte de l’attaque, les responsables de la société de logement ont récupéré leurs données. "Car nous avions réalisé une sauvegarde sur un autre serveur. Nous avons donc nettoyé nos disques et rapatrié les informations. Il s’agit avant tout de données concernant nos bénéficiaires. Nous avons donc pu reprendre le travail mais, ce mercredi, nous éprouvions toujours des difficultés à relancer notre logiciel de gestion, également touché par l’attaque."

Ce qui étonne également Thomas Thaels, c’est que les hackers n’ont pas volé de données. "Ils les ont juste cryptées. Rien de plus. C’est à la fois étonnant et rassurant. Cette attaque, c’était davantage pour nous ennuyer que pour nous nuire…" Le Foyer Namurois ne semble pas non plus, à première vue, la cible la plus sexy. "C’est surprenant d’être visé par une cyberattaque. Je pense que les données de notre société et de notre public ne sont pas les plus excitantes pour des organisations russes malveillantes. Nos informations ne sont pas aussi sensibles que celles d’un hôpital, d’une banque…" Dans la foulée de l’attaque, le directeur a décidé de renforcer la sécurité pour celles et ceux qui travaillent à distance.