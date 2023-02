Le Festival du rire de Rochefort exporte l’humour dans les villages

Les artistes qui participent à cette tournée ont été sélectionnés l’an dernier, aux auditions pour les premières parties du festival du rire de Rochefort et dans le cadre du concours du tremplin du rire. "Depuis, on travaille avec eux. Ça fait un an qu’on met en place ce projet."

Les humoristes en devenir sont coachés par Marc Andréini, un artiste faisant partie du duo liégeois Les Indésirables. "Il répète avec chacun d’eux individuellement. Deux jours en résidence ont aussi été programmés le week-end dernier à Belvaux, précise la chargée de communication. On voulait provoquer des synergies, qu’il y ait une bonne collaboration entre les artistes pour que le spectacle ne soit pas qu’une suite de sketchs, mais qu’il y ait des interactions. Il faut qu’on sente qu’il y a une relation entre eux."

Le FIRR coorganise les soirées avec les comités de villages concernés. "Ils sont ravis de pouvoir proposer un spectacle d’humour chez eux, à un public qui, souvent, n’y a pas ou peu accès, souligne Héloïse Gustin. Car ce ne sont pas des événements faciles à mettre sur pied."

Du win-win

Concrètement, les comités de villages s’occupent des réservations du spectacle, de la salle, de la gestion du bar, des aspects pratiques. Le FIRR, de son côté, met à disposition les humoristes, arrive avec un spectacle clé sur porte. "C’est du win-win. C’est tout bénef pour les salles, car on amène une soirée toute prête. Et nous, ça nous permet de nous décentraliser et de faire découvrir des artistes."

Le but de l’opération, soutenue par la Province de Namur, n’est pas de faire du bénéfice. "Ce qu’on souhaite avant tout, c’est répandre l’image du festival, montrer qu’on fait de nouvelles choses, avec de jeunes artistes." Actuellement trois dates sont arrêtées (Wavreille, Paliseul et Temploux). Si le projet séduit, il pourrait faire des petits.