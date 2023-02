En 2017, la famille est sur le départ. "Il nous demande un premier prêt pour s’installer en Autriche, commente le couple. Là, il voulait ouvrir une société de chasse-neige. Et puis, il refait une seconde demande. Son associé a eu un accident de voiture avec le véhicule de société. L’homme est mort et il n’a plus de quoi réparer l’auto".

Ce n’est qu’en novembre 2020 que le CTIF (Cellule de traitement des informations financières) lance l’alerte. Une série de transferts en provenance du compte des victimes, constituées parties civiles, interpellent par l’objet de la communication: "Pour les enfants", "Pour la voiture". Au total, 690 000 € ont transité pendant trois ans. On en serait à 1,3 million, au total. "On se connaissait bien, explique le propriétaire. Je ne le considérais pas comme un fils mais il y avait un lien de confiance et d’amitié."

La belle vie

"Vous étiez persuadé qu’il allait vous rembourser ?," questionne la présidente Manuela Cadelli. Le couple répond par l’affirmative. Contactés via Snapchat par l’épouse du locataire, les Jambois apprennent finalement que l’homme était au Kosovo et utilisait l’argent pour s’offrir des voitures de luxe. Entretemps, il a abandonné femme et enfants en Allemagne et continue à mener la grande vie.

Comme le parquet l’explique, le couple finit par déposer plainte. Ce qui n’empêche pas le locataire de revenir à la charge avec une demande de 13 000 €. Et contre toute attente, les généreux propriétaires lui "prêtent" la somme. Ce n’est qu’à la seconde demande, faite le 20 décembre 2021, d’une somme identique, que le déclic se produit. "Il y a une relation de manipulation, de réelle emprise", souligne la substitute Michaëla Roegiers. Le parquet estime les préventions d’escroqueries et de tentative d’escroquerie établies. Il requiert deux ans et 4 000 € d’amende. Il prononce aussi un réquisitoire de confiscation pour cet homme qui a déjà été condamné à Munich. Jugement le 15 mars.