De grands noms au premier Tribute Festival de Profondeville

Le centre de Profondeville va bouger le week-end des 23, 24 et 25juin. La place de l’Église accueillera la toute première édition du Profondeville Tribute Festival, qui fera la part belle aux tributes, ces artistes qui ne reprennent le répertoire que d’un seul groupe. "On pense à ce festival depuis quelques années déjà", explique Jean-François Beguin, l’un des organisateurs et gérant du Central Bal. "Il y a dix ans, quand nous avons repris le Central (Ndlr : avec Olivier et Xavier Libois), on s’est efforcé d’offrir une scène à plein de groupes namurois, voire wallons, à raison de deux à trois fois par semaine. Après 10 ans, le Central Bar, c’est 800 concerts."