Bouge: 13 réclamations contre les 113 futurs logements de la Sablière

La reconversion de l’ancienne Sablière, longtemps occupée par les établissements Dubail, entre dans sa dernière ligne droite. À tout le moins en ce qui concerne le volet procédurier. Pour rappel, il est question d’urbaniser le site en créant 113 nouveaux logements (56 maisons et 57 appartements). On y trouvera également des commerces, des bureaux, un espace de co-accueil, une salle d’handi-escrime et d’activités de détente ainsi qu’une zone de maraîchage. Ces deux dernières seront rétrocédées à la Ville de Namur, selon le principe des charges d’urbanisme imposées au promoteur Construct Me (filiale d’Equilis).