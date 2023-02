C’était également l’occasion de remercier plusieurs chauffeurs qui ont longtemps œuvré pour le service avant de prendre un repos bien mérité.

Le taxi social est passé de 545 transports pour 83 clients en 2017 à 785 transports pour 85 clients en 2021, avec 33 605 kilomètres parcourus. 57% des transports concernent des rendez-vous médicaux et 43% les courses de base.

Neuf bénévoles assurent actuellement les trajets avec leur propre véhicule. Ce nombre s’avère malheureusement bien en dessous des besoins puisque certains transports ne peuvent parfois pas être assurés, faute de chauffeurs. Le CPAS lance donc un grand appel aux bonnes volontés. Les bénévoles sont couverts par une assurance et voient leurs kilomètres indemnisés au tarif officiel.

Même si leur disponibilité est limitée à quelques jours ou quelques heures dans la semaine, chaque nouveau bénévole permet à l’une ou l’autre personne précarisée d’assurer les déplacements indispensables à sa dignité humaine.

Afin de renforcer le service, le CPAS d’Anhée a également fait l’acquisition d’un nouveau véhicule qui permettra de remettre une personne à l’emploi en assurant un plus grand nombre de transports sociaux. Et cela, toujours avec l’objectif de renforcer l’offre de mobilité à Anhée pour les publics les plus fragilisés.